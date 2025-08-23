Aica, l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, ha trovato un accordo con Siciliacque che consentirà nei prossimi giorni lo sblocco dei conti correnti aziendali. Questa decisione permetterà di: procedere al pagamento degli stipendi ai 283 dipendenti, garantendo così serenità alle famiglie dei lavoratori; avviare un piano di pagamento delle imprese creditrici, molte delle quali attendono da tempo le spettanze e predisporre, con l’assistenza legale, un percorso di definizione complessiva del debito con Siciliacque, anche davanti all’Autorità giudiziaria.

“Abbiamo lavorato giorno e notte per arrivare a questo risultato – afferma la presidente del CdA, Danila Nobile -. In tre settimane abbiamo portato a casa un risultato fondamentale: salvare Aica e garantire continuità al servizio idrico pubblico! Adesso potremo guardare al futuro con fiducia e responsabilità. I dipendenti e le imprese devono sapere che non sono mai stati soli: il loro impegno e la loro pazienza sono stati determinanti. Ai cittadini voglio dire che stiamo costruendo un nuovo percorso, fatto di fatti concreti e non di parole”.

“Il futuro che ci attende – conclude la presidente – è impegnativo ma bellissimo: con unità e determinazione risaneremo l’Azienda e costruiremo un modello di gestione pubblica efficiente e trasparente, all’altezza dei cittadini che serviamo”.

