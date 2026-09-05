Cresce l’attesa per l’ evento organizzato dal re del wedding Enzo Miccio nello splendido scenario del Relais Santa Croce all’ Eremo di Casteltermini, venerdì 2 ottobre prossimo, a conferma, semmai ce ne fosse bisogno della dimensione oramai raggiunta dal Relais. La macchina organizzativa è in pieno fermento. Enzo Miccio al Relais presenterà in anteprima la moda sposa 2027, non solo per la sposa, ma anche per lo sposo.

Al Relais Santa Croce sono molte coppie di futuri sposi che avranno l’ opportunità sia di assistere al defilé che visitare tutti gli ambienti della struttura sempre curata nei minimi dettagli dai titolari. Il Relais Santa Croce lascia sempre il segno a fine cerimonia e questo è certificato dalle centinaia di recensioni sia della coppia che dei parenti degli sposi.

Enzo Miccio, lo scorso anno, era stato presente al Relais ed aveva avuto parole di elogio per come si presenta la struttura, curata sempre nei minimi dettagli. Il wedding planner approfitterà dell’ occasione anche per presentare il suo ultimo libro dal titolo: “Quando l’ amore non basta”. È un’opera molto intima e personale in cui il famoso wedding planner si racconta per la prima volta in una veste più profonda, parlando di relazioni, passioni e sentimenti.

L’ evento sarà occasione per il book signing, ossia l’ autore farà gli autografi al volume. Nel corso della giornata, le future coppie di sposi avranno anche l’occasione di prendere contatti con i vari professionisti del settore wedding.

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