Focolaio in una scuola elementare: diversi tra studenti e insegnanti positivi al Covid

Classi in quarantena al plesso De Cosmi dell’Istituto Montalcini, al Villaggio Mosè di Agrigento. Sono diversi, pare circa diciassette, i bimbi della primaria ad essere risultati positivi al Covid e anche tre docenti. Ormai è chiaro: il covid-19 non si ferma e, al contrario, continua a creare panico nell’agrigentino e non lasciare scampo nemmeno alle scuole. Sono ore di preoccupazione quelle che stanno vivendo le famiglie dopo aver appreso della positività delle maestre e dei bimbi. Gli alunni sono in gran parte asintomatici o con sintomi lievi, così come le docenti.Si effettueranno i tamponi e se negativi, nei prossimi giorni, per gli alunni delle classi coinvolte si potrà rientrare in classe.