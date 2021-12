Focolaio Covid in una scuola di Agrigento. E’ successo alla “De Cosmi”, dove tra tamponi rapidi e molecolari, si sono registrati ben 17 contagi in tre classi. La conferma arriva dall’Asp. Gli alunni sono in gran parte asintomatici o con sintomi lievi. Tra i positivi ci sarebbe anche una docente. Adesso si aspetta l’esito degli altri tamponi. E’ stato informato il sindaco Franco Miccichè, e nelle prossime ore potrebbe chiudere la scuola per alcuni giorni.