Covid in Sicilia, la curva sale e scende: 505 nuovi casi

La curva epidemiologica in Sicilia sale e scende. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 505 nuovi casi al Covid-19 (ieri erano stati 870), a fronte di 14.969 tamponi processati dal sistema sanitario regionale, e l’indice di positività rimane stazionario rispetto alla giornata di ieri quando era stato del 3,4%. E registrate altre 6 vittime. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di lunedì 6 dicembre.

Attualmente nell’Isola ci sono 13.703 positivi al Covid di cui 317 ricoverati in regime ordinario, 45 in terapia intensiva, e 13.341 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 307.443, mentre i decessi a 7.240. Da inizio pandemia sono state 328.386 le persone contagiate dal Coronavirus nell’Isola.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania 155, Palermo 107, Messina 88, Caltanissetta 50, Siracusa 39, Trapani 24, Ragusa 19, Enna 13 e Agrigento 10.