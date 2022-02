Focolaio al Comune di Palma, positivi sindaco, vice e assessore

Il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ieri, mentre era al Comune, per la trasmissione di alcuni progetti sul Pnrr, ha accusato un malessere diffuso, brividi, e difficoltà a respirare. A quel punto ha effettuato un tampone rapido che ha avuto, purtroppo, esito positivo.

“Finito il lavoro – ha detto il primo cittadino – che avevo in corso, ho dato disposizione agli uffici di predisporre quanto necessario per la sanificazione dei locali e mi sono messo in isolamento. Seguiremo tutto da casa in remoto, con la preziosa collaborazione della tecnologia, e alle migliorie tecnico informatico che abbiamo introdotto in questi anni”.

Sono risultati positivi nei giorni scorsi anche il vice sindaco Salvo Scopelliti e l’assessore Lucia Vitanza. “Il nostro lavoro – conclude Castellino -, andrà avanti senza sosta alcuna. Anche da casa in isolamento, continuerò ad operare per il bene della mia comunità”.