Momenti di panico fra i dipendenti per un principio di incendio al pianterreno del Comune di Sciacca, soprattutto per il fumo che ha invaso corridoi ed uffici. La fiammata si è sviluppata nel contatore elettrico che alimenta il Palazzo di città. Per fortuna il principio di incendio è stato subito spento e non si sono registrati danni, anche se al Municipio è saltata la corrente elettrica. Una ditta si è subito messa al lavoro per sistemare l’impianto elettrico.