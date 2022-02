Incidente sulla pista da motocross: grave un uomo

E’ ricoverato alla Rianimazione dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta un trentanovenne, residente a Mussomeli, rimasto gravemente ferito, nella giornata di domenica, in un incidente avvenuto sulla pista di motocross, in territorio di Favara. L’uomo, dopo lo schianto, è stato soccorso dai sanitari del 118. In elisoccorso è stato trasferito al presidio ospedaliero di Caltanissetta. Ha riportato gravi traumi alla testa e al torace. I medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato alcuni accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.