Flavio Dispenza convocato per il raduno territoriale Rappresentativa Nazionale Dilettanti

Flavio Dispenza, attaccante classe 2005, in forza all’Athena di Giovanni Sorce e Gero Falci, è stato convocato per il raduno territoriale area sud della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15.

Dispenza è uno dei dodici ragazzi provenienti da società siciliane convocati dal CT Roberto Chiti, per il raduno che si terrà giorno 28 gennaio presso il centro di Formazione Federale di Catanzaro, nell’ambito del progetto Giovani LND.