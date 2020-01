Sull’autostrada A18dir “Diramazione di Catania” il traffico è rallentato in direzione della Tangenziale, a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, un motociclo ha impattato autonomamente e una persona ha perso la vita.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.