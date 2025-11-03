Qualcuno ha tentato di appiccare il fuoco a un trattore parcheggiato nell’isola ecologica di contrada “Scirinda” a Ribera. E’ accaduto l’altra notte. Un tentativo di incendiare il mezzo che è però, fallito. Il trattore, infatti, non ha riportato nessun danno.

A fare la scoperta, l’indomani mattina, è stato uno dei responsabili. Presentata la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della Tenenza cittadina. E i militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura della Repubblica di Sciacca, hanno avviato l’attività investigativa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp