Fiuta l’affare con l’acquisto di azioni, avvocato truffato

Ha visto su un social network un annuncio, apparentemente pubblicato dall’Eni, con la possibilità di fare un investimento di 200 euro per comprare delle azioni. Interessato all’offerta, un avvocato canicattinese di 67 anni ha contattato l’uomo che s’è spacciato come incaricato alla vendita delle azioni, ed ha fornito i dati della sua carta di credito, dalla quale sono stati prelevati 215 euro. Quelle 15 euro in più sono state giustificate come spese per commissioni.