Fiume Verdura, Savarino: impegno mantenuto

Fiume Verdura, impegno mantenuto

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha effettuato oggi, venerdì 31 luglio, un sopralluogo sul cantiere del fiume Verdura, insieme alla Presidente della IV Commissione legislativa Ars, on. Giusi Savarino. Presenti anche i Sindaci dei Comuni limitrofi ed il direttore del Genio Civile di Agrigento, La Mendola, il dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, Lizzio, e il Capo della protezione civile, Cocina.

L’onorevole Savarino, in proposito dichiara:

“Grazie al Presidente Musumeci, il Fiume Verdura è al momento oggetto di un intervento di pulizia dell’alveo, atteso da oltre trent’anni. Il Governo Musumeci, come promesso un anno e mezzo fa, dopo il terribile alluvione che ha interessato la zona, ha investito 6 milioni di euro per la pulizia e la messa in sicurezza del fiume. La prima gara d’appalto, effettuata dalla protezione civile, per un valore di 3 milioni di euro, sarà bandita già in Agosto. Ho seguito passo passo l’iter burocratico, che oggi, in tempo record, porta all’inizione delle gare.

Ringrazio l’ufficio del Genio Civile di Agrigento, la Protezione Civile, e soprattutto, il Presidente Musumeci per l’attenzione che presta al nostro territorio e per la solerzia, precisione e velocità con cui onora gli impegni presi. Quando c’è sinergia e si lavora in squadra, i risultati arrivano!

Questa è la nostra idea di buona politica, questo è il governo del fare. “