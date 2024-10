Dopo ore e ore di pioggia il fiume Salso a Licata in alcuni punti è esondato. Immediato l’intervento del personale della Protezione civile e dei vigili del fuoco di Agrigento, Licata e Gela. E’ stata ordinata l’evacuazione delle abitazioni vicine al corso del fiume. Alcune persone intrappolate in casa e nelle auto. Un elicottero dei vigili del fuoco è riuscito a mettere in salvo due licatesi che erano, uno sul tetto di un’abitazione e l’altro sul tetto della macchina, rimasti intrappolati, dopo l’esondazione del fiume, in contrada Bugiades. I due sono stati consegnati ai sanitari del 118.

Al lavoro anche carabinieri e polizia. Si teme che la piena del fiume Salso con il passare delle ore possa aumentare. Il maltempo che soprattutto alle prime luci dell’alba ha colpito Licata con abbondanti precipitazioni e folate di vento, ha creato qualche danno. Sulla Panoramica Sant’Antonino è venuta giù una porzione del muretto che costeggia il cimitero comunale Cappuccini. Chiusi e allagati: Corso Umberto, Corso Serrovira e buona parte del quartiere africano insieme a Piazza Gondar. Intanto il sindaco di Licata Angelo Balsamo, ha fatto appello a tutta la cittadinanza di rimanere a casa e di spostarsi ai piani più alti.

