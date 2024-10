Dall’alba di questa mattina i vigili urbani e il personale comunale è al lavoro per una prima ricognizione dei danni provocati dal maltempo di stanotte in territorio di Favara. È stata chiusa la via Mastroianni (strada Esa Chimento) perché interessata da un ulteriore smottamento della sede stradale a causa della rottura della rete fognaria. “La strada è al momento transennata e impraticabile. Abbiamo già interloquito con Aica e lunedì dovrebbero iniziare i lavori”, dice il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

