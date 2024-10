Piante ornamentali e altre tipologie di arredi collocate davanti a negozi, bar, pub e ristoranti senza alcuna autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Nuova raffica di controlli e di diffide al ripristino dei luoghi ad opera degli agenti della polizia municipale di Agrigento. E anche questa volta in centro storico, precisamente in via Atenea e dintorni. I vigili urbani hanno riscontrato irregolarità in diverse attività. Ad ognuna di loro è stato dato il termine entro il quale dovranno rimuovere quanto collocato abusivamente.

