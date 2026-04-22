Venerdì 24 aprile, il giorno dell’ultimo saluto a Elio Guadagni, imprenditore simbolo del settore trasporti e anima della Guadagni S.p.A, morto a 87 anni lo scorso fine settimana. I funerali si svolgeranno alle 15.30 nella Cattedrale di Agrigento.

Elio Guadagni era ricoverato in Veneto per cure mediche, ma alcune complicanze ne hanno causato il decesso.

Storico imprenditore, stimato per visione, eleganza e capacità di costruire un’impresa solida e moderna, lascia un’eredità importante oggi portata avanti anche dai nipoti Luigi e Michele, colonne portanti dell’azienda e punti di riferimento per il futuro dell’azienda.

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