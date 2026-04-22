Al quinto minuto di recupero, al 95’ Ten Lopez si inventa una rovesciata straordinaria che ha fatto esplodere lo stadio e regalato all’Akragas la vittoria in vista della gara di ritorno. Allo stadio Totò Russo finisce 2-1 la semifinale di andata di Coppa Italia tra Akragas e Priolo. Doppietta di Ten Lopez, decisivo nel finale, dopo il momentaneo pareggio siglato da Musso.

Sugli spalti lungo e commovente applauso per Gabriele Vaccaro, il 25enne di Favara ucciso lo scorso fine settimana a Pavia.

La partita. Nel primo tempo più Akragas che non è riuscita però a fare gol. Il primo tempo si è chiuso a reti bianche. Nella ripresa la rete al 51’ di Ten Lopez. Allo scoccare del 90’ il Priolo ha trovato il pareggio con Musso. Quando la gara sembrava ormai indirizzata verso il pareggio, al quinto minuto di recupero è arrivata la spettacolare rovesciata di Ten Lopez, che ha fatto esplodere lo stadio.

Un successo che consente agli azzurri di presentarsi alla gara decisiva in trasferta con due risultati su tre a disposizione per conquistare la finale.

Coppa Italia Promozione Semifinale D’andata, Akragas Slp – Priolo F.C. 2-1

Formazione Akragas Slp: Cagnina- Cammilleri-Vizzini-King-Cipolla-Messina-Marrone-Casucci-Unniemi-Llama-Ten Lopez. A Disposizione:Manna-Fragapane-Rizzo-Ferotti-Tripoli-Tavella-Gatto-Di Mora-Vitelli. Allenatore: Sebastiano Catania

Formazione Priolo F.C.: Moschella-Puzzo-Russo-Musso-Lanza-Amara-Cavallo-Acciarito-Fioretino-La Mesa-Ferla. A Disposizione: D’Alessio-Carastro-Pitino-Carra-Ferro-Cester-La Mesa L-Castrogiovanni-Cassia. Allenatore: Maurizio Intagliata

Reti Akragas Slp: Ten Lopez 51′- Ten Lopez 96′

Reti Priolo F.C.: Musso 90′

Sostituzioni Akragas Slp: Cammilleri (Tavella 56′) – Marrone (Tripoli 60′) – Unniemi (Rizzo 67′)

Sostituzioni Priolo F.C.: La Mesa (Cassia 56′) – Fioretino (Carra 62′) – Cavallo (Castrogiovanni 77′) – Puzzo (Carastro 85′)-(Pitino 93′)

Ammoniti Akragas Slp: Cipolla 21′- Ten Lopez 53′. Ammoniti Priolo F.C.: Fioretino 53′

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