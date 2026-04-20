Si è spento a 87 anni Elio Guadagni, imprenditore simbolo del settore trasporti e anima della Guadagni S.p.A., mentre l’azienda si avvicina ai 70 anni di storia, gli stessi dedicati da lui al lavoro. Ricoverato in Veneto per cure mediche, alcune complicanze ne hanno causato il decesso, circondato dall’affetto dei familiari. Figura stimata per visione, eleganza e capacità di costruire un’impresa solida e moderna, lascia un’eredità importante oggi portata avanti anche dai nipoti Luigi e Michele, colonne portanti dell’azienda e riferimento per il futuro.

C’è un filo sottile che lega il tempo delle imprese a quello degli uomini. In questi mesi, mentre la Guadagni S.p.A. si avvicina al traguardo dei 70 anni di storia, si spegne improvvisamente Elio Guadagni, 87 anni, imprenditore e colonna portante di una delle realtà più solide e riconoscibili del territorio agrigentino. Un intreccio che sa di destino: 70 anni di azienda, 70 anni di attività lavorativa, una vita intera spesa dentro e per quella impresa.

Guadagni è stato un imprenditore lungimirante nel mondo dei trasporti, capace di interpretare i cambiamenti e accompagnare l’azienda lungo un percorso di crescita costante. Dai marchi storici come Lancia, fino all’apertura verso l’intero gruppo Stellantis, ha costruito nel tempo una visione ampia, moderna, sempre orientata al futuro.

Ma la sua forza non è stata soltanto industriale. È stata soprattutto umana. Sempre cordiale, disponibile, capace di delegare e valorizzare le persone, ha dato forma a un’azienda strutturata, con dirigenti e funzionari, senza mai perdere il contatto diretto con la quotidianità. Era presente, ascoltava, dialogava. Con i clienti, con i dipendenti. Con tutti.

Elio Guadagni è stato una persona pacata, dal cuore gentile, con un garbo naturale e un umorismo sottile, mai sopra le righe. Uomo di eleganza discreta e intelligenza raffinata, ha lasciato un segno che va oltre i numeri e i risultati: un segno fatto di relazioni, rispetto, credibilità.

Si trovava in Veneto per sottoporsi a cure mediche, ma alcune complicanze ne hanno determinato il decesso. Con lui, fino all’ultimo, sono rimasti tutti i suoi cari, a cominciare dagli amati nipoti Luigi e Michele, non solo affetti profondi ma anche colonne portanti dell’azienda, protagonisti della continuità e del futuro della Guadagni S.p.A.

Alla moglie Giovanna e a tutta la famiglia giunga un abbraccio sincero e le più sentite condoglianze.

Con Elio Guadagni se ne va un pezzo di storia imprenditoriale di Agrigento, ma resta viva l’eredità di un uomo che ha saputo costruire un’azienda, ma soprattutto un modo di essere impresa.

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