Firmato il contratto d’appalto per la manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici

Previsti a breve interventi per il miglioramento delle condizioni di alcuni istituti scolastici di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stato firmato il contratto d’appalto relativo all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio (zona Gruppo 8, nei comuni di Sciacca e Ribera), programmati dallo staff tecnico e finanziati con fondi di bilancio dell’Ente. Importo contrattuale complessivo di 197mila euro.

A Sciacca, le scuole interessate dai lavori di manutenzione straordinaria sono: il Liceo Classico “Fazello” e l’Istituto d’arte “Bonachia” via de Gasperi: Amato Vetrano e “Molinari” in contrada Marchesa; “Amato Vetrano” Convitto Alberghiero in contrada Tonnara; il Liceo Scientifico “Fermi” di via Parma. A Ribera: “F. Crispi”(ex Magistrale Crispi piazza Zamenhof, Liceo Sperimentale via Circonvallazione, ITCG via Presti).