Il Cala Manbrù si appresta a riaprire: tante proposte anche per la stagione invernale

Il Cala Manbrù si appresta a riaprire con una formula ristorativa nuova, incentrata sulla ricerca del prodotto. Dallo scorso luglio, da quando cioè la struttura in riva al mare di Siculiana Marina ha aperto i battenti, straordinaria è stata la partecipazione degli ospiti che hanno affollato la location al confine della riserva naturale di Torre Salsa. Adesso si parte con la stagione invernale. La data da segnare sul calendario è sabato 3 dicembre 2022. “Abbiamo chiuso – dicono i proprietari- per riorganizzare la struttura. Grazie alla collaborazione di professionalità ed eccellenze del nostro territorio. Oltre al ristorante con le nuove proposte, anche d’inverno il Cala Manbrù sarà vissuto tutto il giorno da mattina a sera con una continua proposta di Tapas siciliane, mini porzioni di prodotti selezionati salati da accompagnare con vino o una selezione di cocktail e dolci. Il tutto da assaporare fronte mare”. Saranno proposti diversi laboratori del gusto e degustazioni proposte dai vari fornitori. Sabato 3 dicembre, in occasione della riapertura, saranno illustrate tutte le novità. “Il ristorante- chiariscono dal Cala Manbrù- sarà prenotabile al numero di telefono +39.351.8039018 o direttamente sul sito www.calamanbru.com/eventi dove sarà possibile vedere e prenotare tutte le singole esperienze”.