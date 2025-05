Dove la città cambia, la comunità cresce. È questo il messaggio lanciato oggi ad Agrigento, nel quartiere Vallicaldi, con l’inaugurazione ufficiale della compostiera e del giardino di comunità, primo risultato concreto del progetto “Coltivare legami: orto e compostaggio di comunità”, finanziato dal Sicily Environment Fund.

Un’iniziativa che ha coinvolto l’associazione Local Impact, i ragazzi di Scaro Café e tanti cittadini attivi, decisi a trasformare un’area abbandonata del centro storico in un nuovo spazio di socialità, condivisione e sostenibilità. Proprio ieri, insieme a residenti e volontari, si è proceduto alla pulizia del cortile Tumminelli: raccolta dei rifiuti, potatura delle aiuole e sistemazione del verde. I rifiuti, come previsto, sono stati prelevati oggi dall’azienda incaricata.

A fare visita e a plaudire all’iniziativa, anche il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che ha espresso apprezzamento per il progetto e per il coinvolgimento diretto della comunità locale: “Questo è il modo migliore per prendersi cura della città – ha detto – con l’impegno condiviso e l’amore per i luoghi in cui si vive.”

La giornata è proseguita con un momento di festa: musica, aperitivo e partecipazione, per inaugurare simbolicamente non solo uno spazio fisico rigenerato, ma un percorso collettivo. Durante l’assemblea pubblica, è stato annunciato anche il prossimo passo: la nascita di Scaro Community, un comitato di quartiere che si occuperà di promuovere la qualità della vita e i diritti degli abitanti di Vallicaldi e Ravanusella.

Già avviata inoltre la raccolta firme per segnalare al Comune la mancanza di illuminazione pubblica e il dissesto del manto stradale. Al centro del progetto, infatti, c’è la volontà di costruire un modello di cittadinanza attiva, che si fondi su cura dei luoghi, mutualismo e partecipazione diretta.

Il giardino di comunità e la compostiera rappresentano solo l’inizio: da qui, l’obiettivo è creare un orto urbano, educare alla riduzione dei rifiuti e sperimentare un sistema di compostaggio di quartiere, nel segno dell’economia circolare. Le interviste video curate da Elio Di Bella

#VallicaldiRinasce

#ColtivareLegami

#LocalImpact

#ScaroCommunity

#CompostaggioDiComunità

#Agrigento2025

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp