Firetto commenta le parole del Cardinale: Giuste analisi e sollecitazioni

“Un solenne pontificale sui mali del nostro tempo. Instabilità economica . Instabilità nelle famiglie. I mali della globalità ingiusta con la gente che fugge da guerre e fame. Un focus sul nostro territorio con l’invito a ciascuno ad amare di più la città. A non criticare seduti comodamente con la tazzina di caffè in mano. Un invito a sbracciarsi. A non buttare spazzatura per strada. La città siamo noi. Profonda riflessione di cogente attualità che stimola a costruire futuro“.

Così Firetto commenta le parole di Don Franco durante il pontificale per l’Immacolata Concezione –

