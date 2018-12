Presentati a Roma gli eventi di grande richiamo turistico in Sicilia, ecco quali ad Agrigento e Provincia

È stato presentato a Roma dall’assessore regionale Pappalardo, il calendario delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico in Sicilia.

Nell’elenco, sono state considerate di grande valore anche le più importanti manifestazioni della Provincia, legate alle feste religiose come San Calogero ad Agrigento oppure le feste di celebrazione della natura come il Mandorlo in fiore ad Agrigento o attente ai valori del cibo come Inycon a Menfi.

Inserite anche le rievocazioni del Carnevale di Sicilia con una attenzione particolare al Carnevale di Sciacca.

“Questo Calendario – ha dichiarato l’assessore Pappalardo – rende protagonisti territori e comunità locali, punta su appuntamenti di consolidata notorietà e contestualmente aiuta a scoprire mete meno battute dal turismo di massa, risponde all’esigenza di allungare la tradizionale stagione turistica e d’incrementare i flussi turistici oltre i mesi di picco”.