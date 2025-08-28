AGRIGENTO. Emozione e stupore mercoledì pomeriggio al largo di San Leone, dove un gruppo di delfini è stato avvistato mentre nuotava vicino alla costa. Le immagini, registrate in un video destinato a diventare virale, raccontano un incontro inatteso e suggestivo con i cetacei che hanno regalato momenti di meraviglia a chi si trovava in mare.

L’avvistamento è stato segnalato da diverse imbarcazioni e confermato anche da chi si trovava sulla spiaggia. Tra i testimoni anche il giovane Contino, che ha ripreso i delfini in piena attività. VIDEO

La presenza dei delfini al largo di San Leone non è frequente ma non è la prima volta che il mare agrigentino offre spettacoli simili. Episodi come questo sono considerati un segno di buona salute del mare e accendono i riflettori sull’importanza di tutelare l’ecosistema marino.

Un pomeriggio speciale, dunque, che ha trasformato una semplice giornata d’estate in un ricordo indelebile per chi ha avuto la fortuna di assistere dal vivo allo spettacolo della natura.

