Dal mese di settembre il collegamento in autobus tra Agrigento e Palermo sarà notevolmente potenziato, grazie alla nascita della A.R. Cuffaro Group, frutto dell’incorporazione di Autoservizi Cuffaro nelle società Camilleri ARG e Lattuca. Un’operazione che punta a ottimizzare il servizio e migliorare l’esperienza di viaggio per pendolari, studenti e turisti che ogni giorno percorrono l’asse Agrigento–Palermo.

Più corse giornaliere. Le corse quotidiane passeranno da 14 a 26, quasi raddoppiando l’offerta attuale. Una scelta strategica per ridurre i tempi di attesa e facilitare la mobilità verso il capoluogo siciliano.

Novità biglietteria: arriva il biglietto unico. Tra le innovazioni annunciate dall’amministratore Giuseppe Cuffaro, anche il nuovo biglietto unico andata e ritorno, valido per l’intero mese di emissione, che garantirà flessibilità e risparmio agli utenti.

Autobus hi-tech e inclusivi. La nuova flotta sarà composta da autobus di ultima generazione, dotati di: Connessione Wi-Fi gratuita; Prese USB per la ricarica dei dispositivi; Pedane a sollevamento idraulico per persone con disabilità

Viaggi a soli 3 euro. Grazie a un nuovo abbonamento da 40 corse, sarà possibile raggiungere Palermo spendendo solo 3 euro a tratta, con un piano tariffario pensato per sostenere lavoratori e studenti.

Focus studenti e università. Alcune corse verranno rimodulate e prolungate per servire meglio la zona universitaria, garantendo un accesso più comodo per gli studenti fuori sede. Ulteriori dettagli sul nuovo servizio saranno distribuiti attraverso un volantino informativo, che sarà consegnato direttamente a bordo dagli autisti. “Si tratta di un grande passo avanti – commenta l’amministratore Giuseppe Cuffaro – per offrire un servizio all’altezza delle esigenze dei cittadini, con più qualità, più accessibilità e un’attenzione particolare al risparmio e all’innovazione”.

