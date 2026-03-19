La storia torna a respirare tra le pietre antiche del Monte Sant’Angelo. A Licata si riapre il cantiere della conoscenza: prende il via la quinta campagna di scavo del “Finziade Project 2026”, uno dei percorsi di ricerca più interessanti del panorama archeologico siciliano.

Le attività si svolgeranno dal 27 aprile al 5 giugno 2026 nell’area dell’antico abitato ellenistico-romano di Finziade, ultima fondazione greca dell’isola, poi protagonista di una significativa fase di sviluppo in età tardo-repubblicana. Un sito che, negli ultimi anni, ha restituito evidenze capaci di riscrivere la storia dell’antica Licata.

Il progetto è diretto scientificamente dal CNR-ISPC di Catania in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Sul campo opererà il team guidato dal dottor Alessio Toscano Raffa, affiancato dai ricercatori Mariano Morganti e Donata Giglio, insieme all’archeologa del Parco Maria Concetta Parello.

L’intervento del 2026 si concentrerà su un quartiere residenziale, dove emergono tracce di strade, abitazioni e ambienti arricchiti da apparati decorativi e arredi. Un contesto di grande valore per lo studio dell’urbanistica e della vita quotidiana in età ellenistico-romana.

Accanto alla ricerca, torna anche l’opportunità formativa. È stato infatti pubblicato un bando rivolto a studenti e laureati in archeologia, italiani e stranieri: saranno selezionati dieci partecipanti, sulla base del curriculum e dell’esperienza sul campo. Le attività saranno suddivise in tre turni da due settimane, con possibilità di partecipare all’intera campagna.

Ai selezionati sarà garantita l’ospitalità gratuita nelle strutture messe a disposizione dall’organizzazione, mentre resteranno a loro carico le spese di vitto.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 5 aprile 2026 agli indirizzi email indicati nel bando. I candidati selezionati riceveranno comunicazione entro il 7 aprile.

Un’occasione concreta per entrare dentro la storia, toccarla con mano e contribuire, giorno dopo giorno, a riportare alla luce un pezzo di Sicilia ancora nascosto sotto la polvere del tempo.

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