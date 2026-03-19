Risultato eccellente per il panorama scolastico agrigentino e riconoscimento di grande prestigio per il Liceo Classico e Musicale “Empedocle”: l’alunno Giuseppe Accascio si è classificato primo alle selezioni regionali della XXXIV edizione dei Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi di Filosofia).

L’elaborato dello studente, sviluppato a partire da un testo di Bertrand Russell e incentrato sull’analisi del rapporto tra dubbio e verità, ha ottenuto il punteggio di 9,35, risultando il migliore tra gli 87 partecipanti a livello regionale. A valutare i lavori è stata una commissione composta da docenti universitari di Filosofia.

Rigore logico, serrata concatenazione argomentativa e spiccata capacità di analisi critica: sono queste le competenze maturate da Giuseppe nel suo percorso all’Empedocle, che lo hanno portato a elaborare una riflessione originale e coraggiosa sul rapporto, spesso paradossale, tra verità e filosofia.

Il prossimo traguardo sarà rappresentare la Sicilia alle finali nazionali, in programma a metà aprile a Roma.

Un risultato che conferma la tradizione di eccellenza del liceo agrigentino, capace di formare studenti in grado di distinguersi a livello regionale e nazionale, mantenendo alta la centralità della formazione umanistica come chiave di lettura del presente. Orgoglio e soddisfazione ha espresso il dirigente scolastico Prof.ssa Marika Helga Gatto.

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