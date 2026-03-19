Venerdì, 20 marzo 2026, alle ore 16, presso l’aula Livatino del Tribunale di Agrigento, verrà presentata la mostra itinerante ”Lessici Familiari- Stereotipi ad ogni latitudine” a cura del Centro antiviolenza Cerchi d’acqua Scarl. – Onlus, che si colloca nell’ambito delle attività promosse dal Comitato pari opportunità presso il Consiglio giudiziario di Palermo.

La mostra, inaugurata presso il Tribunale di Palermo lo scorso 9 marzo, verrà allestita nel Palazzo di Giustizia di Agrigento e vi resterà dal 20 al 29 marzo 2026. I 42 pannelli espositivi di cui la mostra si compone, raggruppati in 6 aree tematiche, mirano a scardinare, per il tramite della riflessione su un linguaggio sottomissivo e svilente nei confronti della donna, la violenza che si esprime attraverso le parole, per giungere alla stratificazione di un linguaggio nuovo e rispettoso.

La mostra resterà visitabile ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 18. È possibile prenotare visite guidate di gruppo tramite l’indirizzo email [email protected]

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp