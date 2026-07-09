Ha contattato un artigiano sessantenne di San Giovanni Gemini e qualificandosi falsamente come carabiniere lo ha informato che il suo codice fiscale era stato rinvenuto all’interno di un’auto usata da due rapinatori. L’uomo è stato raggirato nel giorno del suo compleanno arrivando a consegnare tutti i gioielli in suo possesso.

Il bottino, secondo una prima stima, ammonta a circa 5 mila euro. Si tratta dell’ennesima truffa in provincia di Agrigento.

Dalla ricostruzione il sedicente carabiniere ha riferito di dover confrontare i monili d’oro dell’artigiano in seguito ad una rapina messa a segno da due stranieri. Il sessantenne ha fatto esattamente quello che il truffatore gli aveva richiesto. Al fine di effettuare una verifica il sedicente militare ha invitato la vittima a recarsi ad Aragona.

L’uomo, una volta giunto sul luogo indicato, ha consegnato ad una sedicente carabiniere, gli oggetti d’oro in suo possesso. Quando l’artigiano ha capito l’inganno si è rivolto ai carabinieri, quelli veri. I militari della Compagnia di Cammarata, dopo avere raccolto il racconto della vittima, hanno avviato le indagini.

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