Prima il rogo di una Ford Galaxy, appartenente a un licatese sessantenne, nelle vicinanze di Corso Serrovira. A distanza di 24 ore e sempre nel corso delle ore notturne un altro incendio ha carbonizzato la Volkswagen Passat, di proprietà di un licatese settantenne. Ad agire in entrambi i casi un individuo incappucciato e con in mano un bidone di plastica contenente benzina. Teatro del secondo episodio via Girolamo Frescobaldi.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, ma per la vettura non c’è stato nulla da fare: ridotta a un ammasso di lamiere annerite. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Licata hanno accertato l’azione mirata che potrebbe avere tutte le caratteristiche dell’avvertimento. E per sviluppare le indagini, così come per il rogo di Corso Serrovira, si sono avvalsi della visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

La Procura di Agrigento, al momento, ha aperto due fascicoli d’inchiesta separati, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito d’incendio.

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