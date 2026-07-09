Raffica di controlli dei carabinieri per contrastare il fenomeno del commercio ambulante abusivo. I militari della Stazione di Licata hanno intensificato le verifiche nel centro cittadino ai venditori ambulanti che vendono prodotti ortofrutticoli lungo le strade.

Nel corso dei controlli sono stati individuati alcuni ambulanti sprovvisti delle necessarie autorizzazioni e privi del permesso per l’occupazione del suolo pubblico. In particolare un cinquantenne licatese è stato fermato mentre si trovava a bordo di un Piaggio ApeCar lungo il centralissimo corso Umberto.

I carabinieri hanno sequestrato circa 30 chilogrammi di frutta e verdura, risultati privi dell’obbligatoria tracciabilità. I prodotti ortofrutticoli sono stati successivamente smaltiti mediante autocompattatore dalla ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.

Nei confronti dell’ambulante è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa di 310 euro.

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