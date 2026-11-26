Una boccata d’ossigeno da sette milioni di euro per aiutare sei Comuni siciliani a chiudere definitivamente i conti con il passato. La Regione Siciliana scende in campo a sostegno di quegli enti locali che, pur avendo concluso nel corso del 2025 l’attività delle Commissioni straordinarie di liquidazione (Osl) post-dissesto, si ritrovano ancora a dover gestire pesanti posizioni debitorie pregresse nei propri bilanci ordinari. Il piano di riparto ufficiale è contenuto in un decreto firmato dall’assessorato regionale delle Autonomie locali, che dà piena attuazione ai principi stabiliti dall’ultima Legge di Stabilità del 2026.

Le risorse sono state suddivise in modo proporzionale, basandosi esattamente sull’ammontare dei debiti residui certificati dai sei municipi interessati dal provvedimento. Si tratta di una misura finanziaria particolarmente attesa dagli amministratori locali, pensata per evitare che il peso delle passività non risolte durante la gestione commissariale finisca per paralizzare nuovamente l’operatività dei bilanci comunali e l’erogazione dei servizi ai cittadini.

Analizzando la ripartizione nel dettaglio, la fetta più consistente dell’intero stanziamento regionale viene assegnata al Comune di Catania, che riceverà 5.663.200,27 euro. Al secondo posto nella graduatoria dei beneficiari si colloca Brolo, in provincia di Messina, destinatario di 516.695,07 euro.

Un contributo significativo arriva anche in provincia di Agrigento: al Comune di Porto Empedocle, infatti, vengono assegnati 382.051,66 euro, una somma preziosa per consolidare il percorso di risanamento finanziario dell’ente marinaro. Seguono nella lista del decreto Giarre, nel Catanese, con 223.671,17 euro, San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, con 112.280,90 euro, e infine Floridia, nel Siracusano, a cui vanno 102.100,93 euro. Con l’emanazione del decreto di riparto, i sei Comuni potranno ora procedere con le attività contabili necessarie a incamerare i fondi e a smaltire le pendenze ancora aperte.

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