Agrigento – Nella suggestiva cornice dello stadio Esseneto, si è ufficialmente dato il via al ritiro pre-campionato dell’Akragas, in vista della stagione agonistica 2023-2024 in Serie D. Con l’entusiasmo di tifosi e giocatori, la squadra si è radunata per prepararsi al meglio in vista delle sfide che li attendono.

Nonostante una calda giornata estiva, l’atmosfera allo stadio era carica di elettricità, con tutti i giocatori pronti a scendere in campo e dimostrare il loro valore. L’assenza temporanea di Morimoto, atteso di aggregarsi alla squadra nelle prossime giornate, non ha intaccato la determinazione degli altri calciatori, i quali hanno iniziato gli allenamenti con impegno e dedizione.

Il tecnico dell’Akragas, Marco Coppa, figura di grande esperienza nel panorama calcistico italiano, ha predisposto un programma intensivo di due sedute di allenamento al giorno, tra lavoro sul campo e attività in palestra, allo scopo di mettere a punto la forma fisica e la tattica del gruppo. Graziano Strano, direttore generale della squadra, affianca il mister nel coordinamento degli sforzi per garantire la migliore preparazione possibile.

L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra solida e competitiva per affrontare al meglio il campionato che si prospetta impegnativo. Coppa, con la sua esperienza e leadership, sta lavorando per creare un gruppo unito e motivato, in cui ogni calciatore possa dare il proprio contributo e raggiungere il massimo delle proprie potenzialità.

Questo ritiro rappresenta un momento cruciale per la squadra, sia dal punto di vista sportivo che umano. I giocatori avranno l’opportunità di creare un forte spirito di gruppo, consolidando i rapporti tra di loro e apprendendo le nuove strategie di gioco di mister Coppa. Un’occasione unica per cementare i legami e costruire una squadra coesa.

Non solo un ritiro pre-campionato, ma un momento di riflessione e progettazione per la stagione imminente. La città di Agrigento, sempre calorosamente devota alla propria squadra, è pronta a sostenere i propri colori e a vivere emozionanti momenti di sport e passione.

Adesso, l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori è focalizzata sulla preparazione dell’Akragas e sull’entusiasmante stagione calcistica che sta per iniziare. I risultati degli allenamenti e delle amichevoli a venire saranno indicativi del percorso che la squadra intraprenderà durante il campionato.

L’Akragas ha iniziato il suo cammino con la giusta grinta e determinazione, e solo il tempo dirà quale sarà la sua destinazione. La città e i suoi sostenitori sono pronti a vivere con passione e fervore ogni sfida che li attende, con la speranza di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi nella Serie D e portare orgogliosamente il nome di Agrigento sulle vette del calcio italiano

Le foto di Giuseppe Greco