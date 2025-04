E’ stata una bellissima partita, combattuta fino al 120° minuto, quella che ha visto affrontarsi il River Platani e il Prizziper la promozione in Prima Categoria. Entrambe le squadre hanno dimostrato di meritare di giocare questa finale, dando vita a una sfida ricca di emozioni e intensità.

Il River Platani è riuscito a sbloccare il risultato già nel primo tempo grazie alla rete di Joel Iyinbor (in foto), ma il Prizzi non ha tardato a reagire, pareggiando subito all’inizio della ripresa. Sul punteggio di 1-1 al 70°, il River ha avuto una nuova opportunità di portarsi nuovamente in vantaggio con un gol di Buccheri, ma la rete è stata annullata per un presunto fuorigioco, che però è sembrato a molti inesistente.

Dopo i tempi supplementari, il Prizzi ha ottenuto la promozione in Prima Categoria grazie al miglior piazzamento nella classifica finale del campionato.

Nonostante la delusione per il risultato, vanno fatti i grandi meriti al River Platani, allenato da mister Amorelli, e alla società per lo strepitoso campionato disputato. Il River Platani, con un organico composto principalmente da giovani locali, ha raggiunto la finale play-off battendo squadre più blasonate, mostrando grande determinazione e spirito di squadra.

La partita si è giocata sul campo neutro di Palazzolo Adriano, davanti a una splendida cornice di pubblico. Da San Biagio Platani, nonostante la distanza, erano presenti più di 400 tifosi che hanno incitato la squadra per tutta la durata della partita, dimostrando un affetto e un sostegno straordinario.

Il weekend di avvicinamento alla sfida si era aperto con un importante messaggio di incitamento da parte dell’industriale Marcello Giavarini: “Incitamento per la Finale del San Biagio Platani… l’incoraggiamento alla squadra:

Gli atleti del San Biagio Platani stanno vivendo un’impresa straordinaria. Se siete arrivati in finale, non è per caso, ma perché avete dimostrato talento, impegno e determinazione lungo tutto il campionato. Ora vi aspetta l’ultimo sforzo: scendete in campo con grinta, cuore e passione, e regalate alla vostra città la vittoria che meritate. Un grande in bocca al lupo alla squadra e a San Biagio Platani: andate a scrivere la storia!”

