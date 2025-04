Il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, interviene sul tema dei nuovi dazi commerciali e lancia l’allarme sugli effetti che le misure tariffarie potrebbero avere sull’economia dell’isola, in particolare sul comparto agroalimentare.

“Le nuove barriere doganali rischiano di compromettere seriamente la competitività delle nostre produzioni, che da sempre rappresentano un’eccellenza riconosciuta anche all’estero”, afferma Messina. “A farne le spese non sarà soltanto il settore agroalimentare, ma l’intero tessuto produttivo siciliano, già messo a dura prova da crisi energetica e aumento dei costi”.

Il presidente di Confesercenti Sicilia chiede un intervento immediato del governo regionale: “È fondamentale attivare tutte le misure possibili per mitigare l’impatto dei dazi e supportare le imprese, anche attraverso incentivi, agevolazioni e un piano straordinario per la promozione dei prodotti siciliani sui mercati internazionali”.

“In questa direzione – conclude Vittorio Messina – confortano le dichiarazioni del presidente Schifani al Vinitaly che si dice pronto a valutare i provvedimenti necessari per affrontare una situazione che rischia di avere pesanti conseguenze per l’ economia dell’ Isola”.

