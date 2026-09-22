I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, hanno proceduto all’arresto di un uomo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Macerata – Ufficio Esecuzioni Penali, con il quale è stata disposta la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino dell’ordine medesimo.

Il provvedimento trae origine da una sentenza di condanna per i reati di truffa online tramite utilizzo di postpay e sostituzione di persona, commessi il 19 luglio del 2021. L’arrestato deve espiare la pena residua di un anno e dieci mesi di reclusione e sei mesi di arresto. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

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