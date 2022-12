Finanziato progetto Pnrr su un bene confiscato che accoglierà donna vittime di violenza

Finanziato il progetto Pnrr presentato dal Comune di Agrigento “Non ti lasciamo sola“, per un importo di 999mila 380 euro su un bene confiscato per la realizzazione di case di prima accoglienza per donne vittime di violenza con annesso centro antiviolenza e stanza neutra. L’immobile si trova al villaggio Mosè di Agrigento. È frutto del lavoro dell’ex assessore alle pari opportunità, Roberta Lala. “Non ti lasciamo sola” sarà un punto di riferimento per chiunque sia vittima di violenza, in particolare domestica.

“Sarà realizzato un Centro antiviolenza a cui potersi rivolgere per un sostegno psicologico- dice il sindaco, Francesco Micciché- legale e assistenziale che prevede, inoltre, la realizzazione di una residenza emergenziale in cui risiedere, in caso di necessità, lontano dalle mura domestiche. Nello stesso tempo, poichè l’edificio dove nasceranno le due strutture è un bene confiscato alla mafia, si valorizzerà un immobile sottratto alla criminalità organizzata. Ringrazio gli uffici e l’ex assessore Roberta Lala”.