Saranno fruibili grazie ad un finanziamento regionale

Torneranno a nuova vita, fruibili dalla collettività, due vecchi edifici situati nel centro storico della città dei templi, e una sala teatrale al Caos, grazie ad un finanziamento regionale destinato ai teatri siciliani. Il finanziamento arriva mediante un Decreto, a firma dell’assessore regionale dei Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, che ha impegnato le somme (complessivamente 2,34 milioni di euro) per lo scorrimento della graduatoria dei teatri, che in passato era rimasta priva della copertura finanziaria. Somma destinata ad interventi di ristrutturazione, al ripristino e alla messa in sicurezza di tredici edifici teatrali in Sicilia di cui ben tre, situati nella città dei templi. Nel dettaglio, per Agrigento, i finanziamenti riguardano l’ex cinema Odeon/Ambra, (legale rappresentante Giovanna Lauricella) per 231.073,80 euro; la sala teatro “Luigi Pirandello nel cerchio del caos” del Parco Letterario (legale rappresentante Bernardo Barone) per 196.367,77 euro; e il teatro-ex chiesa di San Libertino, (nella foto, legale rappresentante Roberto Campagna) 231.073,80 euro. Si tratta di contributi assegnati al 77,47% delle spese ammissibili con somme già disponibili e i beneficiari potranno avviare immediatamente le procedure di spesa.

L’edificio che ospitava lo storico cinema Odeon poi diventato “Ambra” si trova su una scalinata a ridosso di via Neve e per molti agrigentini di una certa età, è un luogo carico di memoria e di ricordi. La sala, dopo i lustri del passato, era scaduta di livello diventando a “luci rosse” per poi venire definitivamente abbandonata. Adesso, un progetto dell’architetto Lorena Caruana, figlia della proprietaria della struttura, tenterà di rilanciare lo storico locale facendolo diventare un auditorium da cento posti. “Gli eredi del cinema Odeon, uniti dal sogno comune di riconsegnare alla città questo suo imponente frammento di vita – spiega la progettista – hanno elaborato un Piano esecutivo che dalla riapertura del teatro porti ad un uso massiccio e continuato del suo spazio a vantaggio di tutta la comunità. Il Nuovo Cinema – continua – diventerà uno spazio polifunzionale dedicato alle arti, che attraverso una proposta culturale non convenzionale ma di grande qualità, sarà aperto e rivolto ai cittadini di Agrigento e ai moltissimi turisti che ogni anno raggiungono lo straordinario territorio della Valle e dei suoi dintorni”.

Diversa la situazione per quanto riguarda l’ex chiesa di san Libertino in via delle Mura, edificio del Seicento costruito in onore di Libertino, primo vescovo di Agrigento. Si tratta di una chiesa che con il tempo venne convertita in cinema parrocchiale e successivamente abbandonata. Nel 2017 la Curia decise di mettere il bene in vendita e con un’offerta maggiore tra quelle pervenute, la storica struttura se l’aggiudicò l’architetto Roberto Campagna. Spiega quest’ultimo che “di fatto l’edificio è già un piccolo teatro da cento posti “ma occorrono lavori di restauro e conservazione per consolidare la struttura”.

Il terzo finanziamento riguarda invece il Parco Letterario Luigi Pirandello che, grazie alle somme messe a disposizione dalla Regione, potrà ristrutturare la propria sede, ospitata al Caos, e rinnovare la sala teatro al coperto, con tanto di camerini per gli attori all’interno della struttura già esistente.

«Attraverso questi fondi – ha affermato l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – preserviamo luoghi simbolo del territorio e, al tempo stesso, mettiamo in circolo economie consentendo a tecnici, aziende e operatori del settore di prestare la propria opera».