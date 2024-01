E’ stato definitivamente spento l’incendio al centro di stoccaggio dei rifiuti di contrada “Piano Bugiades” a Licata. A confermarlo nel corso di un vertice in Prefettura sono stati il prefetto di Agrigento Filippo Romano e il sindaco di Licata Angelo Balsamo. I vigili del fuoco e la Protezione Civile però restano al lavoro per le operazioni di bonifica dell’area. All’interno del sito ieri ha operato, tra gli altri, anche la squadra dei vigili del fuoco del gruppo specializzato Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) che interviene nel caso di presenza di materiali incendiati a rischio contagio o contaminazione.

L’Arpa, nel frattempo, ha fornito i dati relativi ai campionamenti prelevati tra lo scorso fine settimana e lunedì. Com’era prevedibile è stata superata la soglia di normale tollerabilità di alcuni parametri, con la compromissione dell’aria ambiente fino ad una distanza compresa tra i 300 e gli 800 metri dalla zona del rogo.

Il sindaco Balsamo ha subito firmato una nuova ordinanza. Resta vietata l’areazione delle abitazioni, è necessario limitare gli spostamenti a Licata solo ai casi di effettiva necessità e utilizzando sempre la mascherina Ffp2. Nel provvedimento del primo cittadino c’è il consiglio, in via precauzionale, di lavare accuratamente frutta e verdura provenienti dall’area licatese, il divieto di assumere alimenti di origine animale – carne, pesce e derivati – provenienti da allevamenti stanziati in prossimità dell’area interessata all’incendio e prodotti in data successiva al 20 gennaio.