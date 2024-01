Al via, al Teatranimahub di Via Oblati 96 ad Agrigento, con Francesco Maria Naccari, la seconda rassegna teatrale in ricordo di Mariuccia Linder. “Per voce sola…”, ideata e coordinata dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, ha l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed artistico di Mariuccia Linder, insegnante di Educazione artistica e di Storia dell’Arte ad Agrigento, nonché pittrice, poetessa, costumista, scenografa, scrittrice per il teatro e soprattutto attrice.

Primo appuntamento con la rassegna teatrale Sabato 3 febbraio, alle 17:30 nella sala del Teatranimahub, con “UN RE, ‘NA SIRENA E L’ULTIMA MAGARIA DI VIGÀTA”, recital di Francesco Maria Naccari.

L’attore, che ha curato anche l’adattamento, accompagna lo spettatore in tre aree della narrativa di Andrea Camilleri: il romanzo storico con “il re di Girgenti”, la trilogia della metamorfosi con “Maruzza Musumeci” per poi concludere il viaggio con le ultime suggestive pagine che vedono come protagonista il commissario Montalbano, in cui con una “magarìa” Camilleri pone fine a tutto.

Le pagine scritte da Camilleri sono intrise di immagini, storie, personaggi che sembrano uscire dalla memoria storico/fantastica di un ulivo saraceno che come in Pirandello e Sciascia ci ricorda chi siamo e da dove arriviamo. La pagina scritta si fa suono ed interpretazione vocale e musicale. Al pianoforte le mani sensibili del maestro Edoardo Savatteri disegnano note che diventano anch’esse trasposizione della parola scritta, ricreando paesaggi, atmosfere, memorie.

Prima e dopo l’evento, sarà possibile visitare l’attigua e suggestiva Chiesa di San Giorgio, recentemente restaurata.

L’ingresso è libero.