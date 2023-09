Il Doric Boutique Hotel, una gemma dell’ospitalità nel cuore del nostro capoluogo, ha recentemente raggiunto un traguardo straordinario nel mondo dell’hotellerie. L’hotel ha ottenuto la prestigiosa Quinta Stella, un riconoscimento di eccellenza nell’ospitalità e nel servizio.

La cerimonia di celebrazione ha visto la partecipazione dell’instancabile imprenditore dietro questo progetto di successo, Enzo Agró, affiancato dalla sua affettuosa moglie e dalla talentuosa figlia Carolina.

Questo riconoscimento di prestigio è il frutto di anni di dedizione, di un impegno costante e di una professionalità impeccabile da parte del team del Doric Boutique Hotel. È anche un tributo alla fiducia incondizionata e al sostegno continuo da parte degli ospiti e dei collaboratori.

La serata di celebrazione è stata un momento di gioia e convivialità, in cui i presenti hanno alzato i calici per brindare a un futuro ancor più radioso per l’hotel. È stato un momento in cui l’orgoglio per questo risultato straordinario è stato condiviso con tutti coloro che hanno contribuito a renderlo possibile.

Il Doric Boutique Hotel desidera esprimere la sua profonda gratitudine a tutti gli ospiti che hanno scelto di condividere con loro il proprio viaggio, così come a tutti i collaboratori che con dedizione hanno reso ogni soggiorno un’esperienza indimenticabile.

Questo prestigioso traguardo è solo l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di successo del Doric Boutique Hotel. L’hotel si impegna a mantenere e superare gli standard di eccellenza che hanno portato all’ottenimento della Quinta Stella e a offrire ai suoi ospiti un servizio senza pari.

Il Doric Boutique Hotel è pronto a continuare a offrire esperienze straordinarie e memorabili, mantenendo la sua promessa di ospitalità di prima classe.