Un giovane centauro è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, in corso Serrovira a Licata. Per cause in fase di accertamento, a scontrarsi sono stati una moto e una utilitaria all’altezza dell’incrocio con via Stazione vecchia.

Il conducente del mezzo a due ruote è rimasto dolorante sul selciato. Con un’ambulanza del 118 è stato trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, è intervenuta la polizia municipale.