Finaliste Beatrice Bertaru e Siria Salamone

Beatrice è nata in Romania, ha 18 anni e vive ad Aragona. frequenta con buoni voti l’istituto Alberghiero. Ama il bel canto ed è impegnata nell’associazionismo antimafia. Predilige i film Horror e le commedie, ed è fan di Johnny Deep e Leonardo Di Caprio. In Tv segue i programmi di intrattenimento e nel tempo libero le piace leggere. Ascolta musica pop italiana e ama cucinare per i suoi genitori con i quali ha un buon rapporto. Durante questi periodi di clausura continua a studiare a distanza e non si annoia. E’ felice di mettersi in gioco e un giorno vorrebbe arruolarsi nell’Esercito.

Siria è una ragazza di 19 anni di Porto Empedocle, conseguirà il diploma in scienze umane e ama disegnare per rilassarsi.Segue la moda, le piace sfilare e ama i musical e le fiction televisive. Quando le è stato possibile ha collaborato con i volontari della mensa della solidarietà.Alle letture moderne preferisce i classici della letteratura come Orgoglio e pregiudizio e il Ritratto di Dorian Gray. Ascolta gli U2 prima maniera. Oltre a studiare per il diploma, in questo periodo aiuta la famiglia che le è accanto e la supporta nelle sue scelte. E’ una ragazza ambiziosa e conseguito il diploma, desidera continuare gli studi e frequentare l’Università