Palma di Montechiaro, altri 11 casi Covid. Castellino: “La situazione è drammatica”

A Palma di Montechiaro la situazione comincia sempre più ad essere fuori controllo per i contagi dal Covid-19. Anche oggi, l’Asp di Agrigento ha comunicato al sindaco, Stefano Castellino, che sono risultati positivi altre 11 persone. Adesso gli attuali positivi sono 105.

“La situazione è drammatica – dice il sindaco – molti concittadini soffrono in ospedale dopo essere stati contagiati. Tutto questo è dovuta al l’incoscienza di molti, di tutte le età, che in barba a qualsiasi disposizione del Governo centrale e del sottoscritto, continuano a far visita ad amici e parenti, a pranzare la domenica in famiglia con tanto di anziani, molti si concedono pranzi e cene di gruppo, altri ancora continuano a praticare i loro hobby. Continuando di questo passo ci scapperà il morto e la nostra città verrà dichiarata zona rossa”.