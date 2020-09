Giornata di FINALI ai Campionati Siciliani Under 10 maschili e femminili al Tennis Club Città dei Templi.

Si conclude una settimana di grande tennis giovanile con le finali alle 18, in entrambi i campi del Tennis Club Città dei Templi dei Campionati Siciliani Under 10 rivolto agli atleti nati nel 2010,2011, 2012

Finale maschile tra Marco Patania (Augusta) e Bruno Condorelli (Catania) ;

Finale femminile tra Altea Cieno (Palermo) e Giulia Bonaccorso (Catania).

“È stato un piacere immenso ottenere il privilegio di ospitare un evento giovanile federale così importante che ha messo in luce sicuramente ragazzini di altissimo livello con prestazioni straordinarie ed ha fatto conoscere la bella realtà tennistica di Agrigento” e ciò che afferma il presidente e Giudice Arbitro del torneo Alessandro Platania.

Si invitano tutti gli appassionati di tennis (e non solo) a godersi lo spettacolo.