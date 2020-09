Agrigento, l’oratorio di Don Guanella riapre in sicurezza

Con grande Gioia per i bambini e ragazzi l’oratorio Don Guanella del campo sportivo ha riaperto le porte per ripartire dopo una lunga pausa causa Covid.

L’oratorio offre possibilità di giocare calcio, pallavolo, calcetto ping-pong e altri giochi per bambini piccoli con una parcho gioco attrezzati con scivoli, le famiglie hanno apprezzato la riapertura come segno di speranza e gioia per i bambini. Stiamo rispettando tutte le norme di sicurezza anti Covid con la misurazione delle temperature al ingresso, prendendo nome e cognome e recapito telefonico di tutti più la santificazione de gli spazi e le mani con gel. Speriamo che gradualmente possiamo fare più attività per i bambini e ragazzi del quartiere offendo loro una alternativa al uso eccessivo dei telefonini e social media che portano loro a chiudersi, invece l’oratorio li mette in gioco con gli altri in una relazione personale e meno virtuale.