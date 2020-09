Idea Sicilia, pullara dichiarato decaduto

La campagna elettorale di Agrigento si inasprisce. Il deputato Carmelo Pullara fuori dai Popolari e Autonomisti. La notizia la scrivono l’assessore Roberto Lagalla, il vice presidente dell’Ars Roberto Di Mauro, l’assessore Toto Cordaro e il deputato Pippo Compagnone. Tutti rappresentanti alla Regione Siciliana dei Popolari e Autonomisti. “La creazione di un partito denominato “Onda” da parte dell’on. Carmelo Pullara, comporta la sua decadenza dal gruppo Popolari ed Autonomisti Idea Sicilia di cui Pullara era capogruppo. I quattro deputati eleggeranno il nuovo capogruppo alla ripresa delle sedute all’Assemblea Regionale Siciliana“, affermano in una nota.

La causa è stata la presentazione di due liste per le prossime amministrative che si svolgeranno ad Agrigento a sostegno del primo cittadino uscente Lillo Firetto. Una scelta mal digerita dal vicepresidente dell’Ars Di Mauro che, da mesi, è in campagna elettorale per la candidatura di Francesco Miccichè.