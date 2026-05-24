Ad Agrigento si registrano momenti di tensione nei pressi di alcuni seggi elettorali. Secondo quanto trapela, esponenti politici di rilievo di Palazzo di Città avrebbero distribuito facsimile elettorali davanti alla scuola del Villaggio Mosè, sede di seggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia per riportare la situazione alla normalità.

Da una prima ricostruzione, sarebbero scattate anche alcune denunce. Episodi analoghi si sarebbero verificati in altri quartieri periferici della città, ma sarebbero stati immediatamente sedati dalle forze dell’ordine.

La situazione resta sotto osservazione mentre proseguono regolarmente le operazioni di voto per le amministrative di Agrigento.



Ad Agrigento, intanto, il dato dell’affluenza alle urne sarebbe in crescita rispetto alla precedente tornata amministrativa. Un segnale che confermerebbe una partecipazione sostenuta dei cittadini in una giornata elettorale caratterizzata anche da tensioni e controlli rafforzati nei pressi di alcuni seggi della città.

Agrigento al voto, affluenza al 36,53% alle ore 19

Prosegue la giornata elettorale ad Agrigento per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Secondo i dati ufficiali diffusi dal portale del Comune, alle ore 19 l’affluenza registrata in città si attesta al 36,53%.

Un dato che fotografa l’andamento della partecipazione elettorale nel capoluogo agrigentino, chiamato alle urne per scegliere il nuovo primo cittadino tra i quattro candidati in corsa: Dino Alonge, Luigi Gentile, Michele Sodano e Giuseppe Di Rosa.

Le operazioni di voto proseguiranno fino alla chiusura dei seggi prevista in serata, mentre domani si tornerà nuovamente alle urne per la seconda giornata elettorale. L’attenzione resta alta anche per l’affluenza definitiva, considerata un elemento chiave in una sfida amministrativa particolarmente sentita e combattuta.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp