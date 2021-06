Finale playoff per la promozione in Serie D Akragas-Sancataldese: info biglietti.

La Società ASD Akragas 2018 comunica che da oggi, giovedì 17 giugno, a partire dalle ore 13, saranno disponibili ad Agrigento i biglietti per assistere alla finale dei playoff del campionato di Eccellenza, girone A, tra l’Akragas e la Sancataldese, in programma domenica 20 giugno alle ore 16:30, allo stadio comunale di Mazara del Vallo. Sarà possibile acquistare i biglietti, al prezzo di 10 euro ciascuno, alla “Caffetteria Girgenti”, angolo via Toniolo di fronte lo stadio Esseneto (ex bar Baby Luna), e al “Caffè dei Fiori” in viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. I biglietti saranno disponibili fino a sabato sera. Lo stadio “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo può ospitare un massimo di 815 spettatori e la Lega Nazionale Dilettanti, che organizza l’evento sportivo in collaborazione con la Società Mazara Calcio, ha deciso di assegnare 385 biglietti ad entrambe le società. Ai tifosi dell’Akragas sono stati assegnati i seguenti settori: Curva e Gradinata. I tifosi della Sancataldese avranno a disposizione il settore Tribuna.

Il regolamento della finale per la promozione in Serie D prevede che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due templi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si batteranno i calci di rigore.